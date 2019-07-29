Красуня Ратаковськи показала новий купальник

Процвітання по-російськи: Лікарня у Криму залишилась без анестезіологів 12:48
Внаслідок повітряних ударів в Сирії за 10 днів загинули 100 мирних жителів – ООН 11:47
Зеленського попросили відновити авіасполучення між Україною та Росією 11:19
У МОЗ вирішили довести українську косметику до стандартів ЄС 08:29
У Гройсмана продовжує розвиватися біполярочка – Онищенко 07:12
Окупанти Криму встановили у Нікітському ботсаду бюст Леніна 06:37
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Вона малює веснянки олівцем та наносить помаду на ніс. Однак її візитна картка – все тіло. Так, Емілі Ратаковські показала черговий купальник.
Новину передає «Преса України».
Знаменита модель Емілі Ратаковські показала черговий екстремальний купальний. На цей раз вона дебютувала у червоному бікіні незвичного крою. 28-річна зірка оприлюднила знімки на своїй сторінці у соцмережі.
Вона позувала біля автомобіля з написом «BABE». Ще на одному фото видно, що вона засмагала на сонці.
«Неперевершена! Непристойно струнка!!!» - прокоментували фани зірки.
«Емілі така Емілі. Її тіло створене для купальників та білизни», - додали у Мережі.
До слова, раніше Емілі Ратаковські розкрила секрет кокетливого вигляду. Вона зазначила, що наносить трохи губної помади на ніс і щоки.
«Я також малюю веснянки олівцем для брів», - додала знаменитість.
12:48: Процвітання по-російськи: Лікарня у Криму залишилась без анестезіологів
12:15: Пішов з життя Роман Вірастюк
11:47: Внаслідок повітряних ударів в Сирії за 10 днів загинули 100 мирних жителів – ООН
11:19: Зеленського попросили відновити авіасполучення між Україною та Росією
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.