Красуня Ратаковськи показала новий купальник

Аня Мартинюк 29 липня 2019, 10:41

Вона малює веснянки олівцем та наносить помаду на ніс. Однак її візитна картка – все тіло. Так, Емілі Ратаковські показала черговий купальник.

Новину передає «Преса України».

Знаменита модель Емілі Ратаковські показала черговий екстремальний купальний. На цей раз вона дебютувала у червоному бікіні незвичного крою. 28-річна зірка оприлюднила знімки на своїй сторінці у соцмережі.

Вона позувала біля автомобіля з написом «BABE». Ще на одному фото видно, що вона засмагала на сонці.

«Неперевершена! Непристойно струнка!!!» - прокоментували фани зірки.

«Емілі така Емілі. Її тіло створене для купальників та білизни», - додали у Мережі.

До слова, раніше Емілі Ратаковські розкрила секрет кокетливого вигляду. Вона зазначила, що наносить трохи губної помади на ніс і щоки.

«Я також малюю веснянки олівцем для брів», - додала знаменитість.