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У Каліфорнії на фестивалі відкрили вогонь

Аня Мартинюк 29 липня 2019, 10:11
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У Каліфорнії на фестивалі відкрили вогонь

Під час кулінарного фестивалю у Каліфорнії  невідомий відкритий огонь по людям. На жаль, не обійшлось без жертв.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 липня, стало відомо про трагедію на кулінарному фестивалі  Gilroy Garlic Festival, що проходив у місті Гілрок, штат Каліфорнія. Так, 28 липня невідомий чоловік розпочав стрілянину. В результаті 3 людини загинули та ще 15 отримали поранення. Однак наразі не відомо, які саме поранення вони отримали.

На місце події одразу прибули правоохоронці. Останні заявили, що вбивця був озброєний гвинтівкою. Зловмиснику вдалось втекти з місця події. Його поки шукають.

За словами поліцейського Джилрой Смітхе, усі відвідувачі фестивалю проходили через металошукач, очевидно, що вбивця прокрався на територію іншим шляхом. Мотиви зловмисника невідомі.

На подію відреагував президент США Дональд Трамп.

«Співробітники з правоохоронних органів перебувають на місці в Гілрое», - зазначив американський лідер.

 

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