Светодиодный свет или как повысить продажи за счет вау-эффекта

Аня Мартинюк 28 липня 2019, 08:21

Светодиодный свет можно назвать волшебным. Он обладает способностью привлекать, он затрагивает наши души, может создавать настроение и влияет на наше поведение. Светодиодное лед освещение специально используется для торговых площадей, чтобы влиять на покупательское поведение.

Свет как способ увеличить продажи

В секторе розничной торговли свет является решающим фактором, когда речь идет о привлекательной демонстрации продуктов, залитых хорошим светом. Тем не менее, презентации в значительной степени зависят от потребностей наших клиентов и их целевых групп.

Свет может обеспечить ориентацию, может направлять, может фокусировать внимание на продуктах, а также может вызывать желания. Свет очаровывает, потому что он способен стимулировать покупки различными способами. В этом случае товар отображается на черном фоне, аналогично использованию эффектов подсветки на театральной сцене.

Свет имеет эмоциональный эффект и может быть использован в качестве высокоэффективного инструмента для продвижения продаж. Освещение способно привлечь внимание и направить взгляды зрителей на предмет, который нужно продать.

Преимущества светодиодов для магазина и розничной торговли:

эффективные световой спектр,

снижение тепловой нагрузки,

избежание потерь электричества,

меньшее энергопотребление.

Светодиодный свет: Энергоэффективность

Энергоэффективность является ключевым фактором при выборе подходящих световых решений. В дополнение к длительному сроку службы лед свет от LedFactor обеспечивает лучшие предпосылки для высокоэффективных систем освещения, которые отличаются высокой экономичностью в долгосрочной перспективе.

Высокоэффективные светодиодные продукты имеют потенциал экономии за счет использования систем управления освещением. Поэтому оно является удачным вариантом на больших площадях.

Важно знать, что для коммерческих и промышленных применений светодиодного освещения необходимо дополнительное сложное сглаживание, чтобы остановить мерцание и преодолеть скачки напряжения, которые характерны для заводов и коммерческих помещений. Благо, это все решается очень быстро.