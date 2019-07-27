РФ перекрила частину Чорного моря – ЗМІ

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У Чорному морі спостерігається підозріла активність збоку РФ. Так, кораблі країни-агресорки заблокували морські суднохідні шляхи.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 липня, стало відомо, що Росія перекрила одразу п’ять районів у Чорному морі. Мова йде про 118 570 км², а це понад чверті загальної площі моря. За даними ЗМІ, через такий хід подій міжнародні морські суднохідні шляхи до таких країн як Болгарія, Грузія, Румунія та України стали фактично заблокованими.
Причина, чому Росія пішла на такий крок, невідома. За словами експертів, Росія не має стільки сил для створення такої обстановки.
«Тому ці дії розглядаються як акт гібридної агресії на морі, не тільки проти України, але й інших країн Чорноморського регіону», - заявили експерти.
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