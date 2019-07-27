Процвітання по-російськи: Лікарня у Криму залишилась без анестезіологів

Аня Мартинюк 27 липня 2019, 12:48

В анексованому Криму жителі зіткнулись з новою проблемою. Лікарів на півострові, де тимчасово орудують російські окупанти, поменшало. В результаті більше нікому виконувати операції.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 липня, стало відомо, що у євпаторійська міська лікарня більше не виконуватимуть операції під загальним наркозом. Причина цього – нестача лікарів.

Представники адміністрації Євпаторійської міської лікарні заявили, що лікарі вже більше тижня не проводить планові хірургічні операції.

«В зв'язку з гострою нестачею лікарів за фахом «анестезіологія і реанімація» адміністрація змушена тимчасово припинити надання планової хірургічної допомоги у вигляді планових оперативних втручань під загальним знеболенням», - йдеться у повідомленні.

Однак відомо, що екстренна та невідкладна хірургічна допомога в лікарні все ж надаватиметься.