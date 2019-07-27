Процвітання по-російськи: Лікарня у Криму залишилась без анестезіологів

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В анексованому Криму жителі зіткнулись з новою проблемою. Лікарів на півострові, де тимчасово орудують російські окупанти, поменшало. В результаті більше нікому виконувати операції.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 липня, стало відомо, що у євпаторійська міська лікарня більше не виконуватимуть операції під загальним наркозом. Причина цього – нестача лікарів.
Представники адміністрації Євпаторійської міської лікарні заявили, що лікарі вже більше тижня не проводить планові хірургічні операції.
«В зв'язку з гострою нестачею лікарів за фахом «анестезіологія і реанімація» адміністрація змушена тимчасово припинити надання планової хірургічної допомоги у вигляді планових оперативних втручань під загальним знеболенням», - йдеться у повідомленні.
Однак відомо, що екстренна та невідкладна хірургічна допомога в лікарні все ж надаватиметься.
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