Пішов з життя Роман Вірастюк

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На 52-му році життя помер Роман Вірастюк - бронзовий медаліст чемпіонату Європи-1994 по штовханню ядра.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 липня, помер відомий український спортсмен Роман Вірастюк. Він був директором Департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України та бронзовим медалістом чемпіонату Європи-1994 по штовханню ядра.
Сумну звістку приніс міністр молоді та спорту Ігор Жданов.
«Не стало Романа Вірастюка - нашого друга, колеги, спортмена, культурного діяча, телеведучого, людини багатьох талантів, неординарної особистості з великим і добрим серцем. Для Міністерства молоді та спорту, кожного з нас - це непоправна втрата і великий біль. Співчуваємо, сумуємо і підтримуємо рідних Романа в цей важкий час. Вічна пам'ять Роману Вірастюку. Друг, нам буде дуже тебе не вистачати», - написав він у соцмережі.
Як відомо, у Вірастюка були проблеми з серцем. Не так давно він переніс 20-годинну операцію.
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