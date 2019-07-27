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Внаслідок повітряних ударів в Сирії за 10 днів загинули 100 мирних жителів – ООН

Аня Мартинюк 27 липня 2019, 11:47
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Внаслідок повітряних ударів в Сирії за 10 днів загинули 100 мирних жителів – ООН

Сирійці продовжують страждати через авіаудари. Мішель Бачелет звернула увагу на те, що міжнародній спільноті такий хід подій не цікавий.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 липня, стало відомо, що всього за десять днів у Сирії в результаті атак загинуло 103 людини. Серед них 26 дітей. Відповідну інформацію надала голова ООН з прав людини Мішель Бачелет.

За її словами, авіаудари здійснювались по школам, лікарням, ринкам, пекарням.

«Це цивільні об'єкти, і мабуть, малоймовірно, з огляду на стійкий характер таких нападів, що всі вони постраждали випадково», - заявила вона.

Бачелет особливо наголосила на тому, що зростаюча кількість жертв не викликала ніяких емоцій у міжнародної спільноти.

Як сирійський уряд, так і його російський союзник, чиї повітряні атаки відіграли критичну роль за останні роки, заперечують факт націлювання на цивільних осіб або цивільну інфраструктуру.

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