Зеленського попросили відновити авіасполучення між Україною та Росією

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Українці, які мають родичів у Росії, попросили Зеленського відновити авіасполучення між двома країнами.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 липня, стало відомо, що українці звернулись до президента Володимира Зеленського через петицію. У ній вони просять главу держави відновити авіасполучення з Росією.
Люди, які підписалися під петицією, заявили, що від скасування авіасполучення страждають самі українці, які не можуть полетіти у сусідню країну, щоб побачитися з родичами.
Так, петиція з’явилась на сайті президента 25 липня. Наразі її підписали понад 70 людей. Для того, щоб Володимир Зеленський її побачив та відреагував, необхідно зібрати 25 тисяч підписів впродовж трьох місяців.
Нагадаємо, авіасполучення між двома країнами було припинене у жовтні 2015 року.
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