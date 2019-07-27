Долар за 30 гривень: У МВФ дали новий прогноз

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Гривня готова й надалі віддавати позиції американському долару. Однак, повільніше. У МВФ оновили свій пргноз.
Новину передає «Преса України».
У МВФ оновили прогноз щодо курсу гривні в Україні. В огляді організації World Economic Outlook йдеться про те, що у поточному році середній курс нацвалюти до американської валюти складе 28,68 грн.
2020 рік може побачити курс гривні до долара 29,96 грн. Раніше в МВФ заявляли, що у 2019 році середній курс гривні до долара дорівнюватиме 28,7 грн, а в 2020-му - 30 грн.
У Фонді вважають, що середньорічний курс долара проб’є психологічну позначку в 30 гривень у 2021 році, а саме досягши 30,55 грн. Уже в 2022 році експерти фонду очікують курс гривні до долара на рівні 31,01 грн, у 2023-му - 31,47 грн, а в 2024-му - до 31,94 грн.
Нагадаємо, у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі заявляли, що середньорічний курс гривні до долара у поточному році складе 28 грн за долар, у 2020-му - 29,18 грн, у 2021- му - 30,1 грн, у 2022-му - 30,8 грн.
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