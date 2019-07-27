Бейонсе розповіла про свою 22-денну ефективну дієту

Аня Мартинюк 27 липня 2019, 10:17

Співачка Бейонсе зізналась, що після народження близнюків була змушена сісти на жорстку дієту. Фани зірки розкритикували її за це.

Новину передає «Преса України».

Знамнеита американська співачка Бейонсе розповіла, як їй вдалось швидко прийти до форми після народження близнюків. За її словами, одразу після народження дітей вона важила 175 кг.

Зірка розповіла, що слідувала програмі, яка допомогла їй вийти на сцену Coachella уже з бездоганною фігурою.

«Мною займався дієтолог Марко Борхес, адже після народження дітей я відчувала, що моє тіло зовсім не моє», - розповіла зірка.

Тим не менше деталей дієти вона не розкрила, зазначивши лише те, що треба позбутися надмірно оброблених продуктів, звернути увагу на рослинну їжу.

Тим часом прихильники співачки заявили, що їм не дуже сподобалась така «веганська пропаганда».

«Вона закликає до дуже обмежувальної дієти. Це кошмар для жінки», - відзначили у Мережі.

«Остерігайтеся жорстких дієт або масових змін в дієтах. Вони можуть допомогти вам схуднути в короткостроковій перспективі, але не обов'язково в потрібних місцях. Ви можете втратити більше м'язів, ніж жиру. Крім того, ваш метаболізм може сповільнитися», - додали у коментарях.