В Україні спрогнозували спекотні вихідні

Аня Мартинюк 27 липня 2019, 09:45

Наталія Діденко спрогнозувала теплі вихідні в Україні, однак попередила, що зовсім скоро повернеться похолодання.

Новину передає «Преса України».

За даними синоптика Наталії Діденко, в Україну повертається літо. За її словами, спека із Західної Європи посунеться й разом з тим теплі повітряні маси пройдуть ближче до Центру та Сходу Європи.

«Південна частина континенту й так ще залишиться серед спеки. Проте одразу хочу всіх заспокоїти, що французьких та бельгійських +40 і вище в нас не очікується.

Найспекотніше буде на Півдні, Сході та у більшості центральних областей України.

Тут стовпчики термометрів досягатимуть +28+33 градусів», - зазначила вона.

На інших територіях країни протягом 27 та 28 липня стовпчики термометрів покажуть +25+30 градусів.

«Короткочасні дощі з грозами найбільш ймовірні на Заході та Сході України.

На Півночі, в Центрі та у південній частині переважатиме суха погода. У Києві вихідні будуть переважно сонячними та дуже теплими, +27+29 градусів, місцями до +30 градусів», - зазначила вона.

Також відомо, що суттєве похолодання прийде в країну 31 липня -1 серпня.