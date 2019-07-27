В Україні спрогнозували спекотні вихідні

Вона тупа і нахабна: Мер Конотопа розкритикував члена партії «Слуга народу» 09:07
У МОЗ вирішили довести українську косметику до стандартів ЄС 08:29
У Гройсмана продовжує розвиватися біполярочка – Онищенко 07:12
Окупанти Криму встановили у Нікітському ботсаду бюст Леніна 06:37
Працівників «Укрзалізниці» змусять відмовитись від алкоголю 12:29
Три розвідувальні літаки США налякали кримських окупантів 11:51
Транснаціональні корпорації безсоромно втручаються у вибори України 10:37
Держлікслужба заборонила популярні вітаміни для вагітних 10:20
"Одиссей" объяснил, почему он решил прыгнуть на авто Порошенко у ГБР. Видео 07:18
У Зеленського порадили вчителям не очікувати зарплату $4000 14:02
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Наталія Діденко спрогнозувала теплі вихідні в Україні, однак попередила, що зовсім скоро повернеться похолодання.
Новину передає «Преса України».
За даними синоптика Наталії Діденко, в Україну повертається літо. За її словами, спека із Західної Європи посунеться й разом з тим теплі повітряні маси пройдуть ближче до Центру та Сходу Європи.
«Південна частина континенту й так ще залишиться серед спеки. Проте одразу хочу всіх заспокоїти, що французьких та бельгійських +40 і вище в нас не очікується.
Найспекотніше буде на Півдні, Сході та у більшості центральних областей України.
Тут стовпчики термометрів досягатимуть +28+33 градусів», - зазначила вона.
На інших територіях країни протягом 27 та 28 липня стовпчики термометрів покажуть +25+30 градусів.
«Короткочасні дощі з грозами найбільш ймовірні на Заході та Сході України.
На Півночі, в Центрі та у південній частині переважатиме суха погода. У Києві вихідні будуть переважно сонячними та дуже теплими, +27+29 градусів, місцями до +30 градусів», - зазначила вона.
Також відомо, що суттєве похолодання прийде в країну 31 липня -1 серпня.
09:07: Вона тупа і нахабна: Мер Конотопа розкритикував члена партії «Слуга народу»
08:29: У МОЗ вирішили довести українську косметику до стандартів ЄС
07:12: У Гройсмана продовжує розвиватися біполярочка – Онищенко
06:37: Окупанти Криму встановили у Нікітському ботсаду бюст Леніна
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.