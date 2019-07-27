Вона тупа і нахабна: Мер Конотопа розкритикував члена партії «Слуга народу»

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Артем Семеніхін вирішив розповісти про одну із представниць партії «Слуга народу» Тетяну Грищенко. За його словами, жінка неосвідчена та має дуже погану славу.
Новину передає «Преса України».
Мер Конотопа Артем Семеніхін вирішив розповісти, що у ВРУ від партії президента «Слуга народу» пройшла Тетяна Грищенко з 66 округу. На своїй сторінці у соцмережі він охарактеризував її як малограмотну «жінку з Окружної».
«Освіта – середня, безробітна, до того працювала нянею у заможній родині, податки не платила. Ледве школу на трійки закінчила. Освіта коледж, бухгалтер. Досвід роботи-контролер газових лічильників (по домівках свідчення знімала), трохи посиділа в Радбезі на документації. У минулі вибори раптом від регіоналів очолила тервиборчком», - зазначив він.
За словами Семеніхіна, у Тетяни Грищенко троє дітей від різних чоловіків. Бізнесу та роботи вона не має.
«Останні роки працювала у когось з бойківських ригов в Києві домробітницею, хвалилася по п’яні що спить з господарем. Сторінки в соцмережах були всі в фотках «жінка з Окружної» (ботфорти, келихи, пікніки з пляшками). Вона тупа і нахабна. Про що говорити взагалі? Малин в шоці, всі тут один одного знають. Думали за неї проголосує тільки коло її подружок і рідних», - підсумував він.
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