У МОЗ вирішили довести українську косметику до стандартів ЄС

Аня Мартинюк 27 липня 2019, 08:29

Стало відомо, що українську косметику чекає революція. Парфуми на розлив зникнуть та буде введено нове маркування, за яке, звісно, доведеться заплатити.

Новину передає «Преса України».

У Міністерстві охорони здоров'я виступили з ініціативою дотягнути українську косметику до європейських стандартів. Мова йде про абсолютно всі косметичні засоби, починаючи від крему до мила і парфумів.

Відповідний пакет документів уже підготовлений і через 2 роки, тобто у 2021 році, в Україні повинні з’явитися засоби, які відповідають європейським стандартам.

За словами експертів, з таким ходом подій варто погодитися, адже українську косметику можна буде продавати за кордоном. Крім того, оновлена продукція матиме маркування та сертифікати. Однак це також вплине на ціну продукту.

За попередніми даними, вартість продукції може зрости на 50%. Однак це більш-менш гарантуватиме, що з косметики українського виробництва приберуть отрути і мутагени. Також не побачать українці парфуми на розлив, адже це не по-європейськи.