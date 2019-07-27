Кличко порівняв Зеленського з Януковичем

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Столичний мер Віталій Кличко зробив гучну заяву. За його словами, новоспечений президент Володимир Зеленський поводить себе як одіозний Віктор Янукович.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 липня, стало відомо, що мер Києва Віталій Кличко звинуватив президента України Володимира Зеленського у порушенні закону. Кличко вважає, що бажання лідера країни змістити його з посади нагадує дії Віктора Януковича.
«Кожен президент хоче впливати на столицю, бо Київ такий важливий. Але якщо Зеленський хоче повалити мене з поста глави адміністрації, він порушує закон і веде себе не інакше, як Янукович, який діяв точно так же», - зазначив ексбоксер.
За попередніми даними, Володимир Зеленський хоче бачити на посту голови Києва директора телеканалу «1 + 1» Олександра Ткаченка. До слова, раніше Віталія Кличка викликали на допит у справі про земельні махінації, однак він не прийшов.
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