У Гройсмана продовжує розвиватися біполярочка – Онищенко 07:12
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Олександр Онищенко звернув увагу на те, як Володимир Гройсман намагається показати себе у найкращому світлі, «топлячи» Петра Пороешенка.
Новину передає «Преса України».
Український політик Олександр Онищенко розкритикував прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що у останнього продовжує «розвиватися біполярочка». Тобто психічний розлад.
«Він продовжує будувати з себе чесного політика і топить свого дружка Порошенко. Виявляється (неочікувано!), колишній президент України затримував процес впровадження змін і реформ в Україні. Однак до виборів Гройсмана все влаштовувало», - зазначив Онищенко.
Він також навів слова Гройсмана: «Це було дуже складно. Будь-яка зміна, будь-яку реформу, треба домовитися з ним, щоб він дав сигнал фракції голосувати - на це витрачалися місяці».
Онищенко звернув увагу на те, що, за словами Гройсмана, Порошенко заблокував ініціативу проводити приватизацію підприємств за англійським правом.
07:12: У Гройсмана продовжує розвиватися біполярочка – Онищенко
06:37: Окупанти Криму встановили у Нікітському ботсаду бюст Леніна
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