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У Гройсмана продовжує розвиватися біполярочка – Онищенко

Аня Мартинюк 27 липня 2019, 07:12
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У Гройсмана продовжує розвиватися біполярочка – Онищенко

Олександр Онищенко звернув увагу на те, як Володимир Гройсман намагається показати себе у найкращому світлі, «топлячи» Петра Пороешенка.

Новину передає «Преса України».

Український політик Олександр Онищенко розкритикував прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що у останнього продовжує «розвиватися біполярочка». Тобто психічний розлад.

«Він продовжує будувати з себе чесного політика і топить свого дружка Порошенко. Виявляється (неочікувано!), колишній президент України затримував процес впровадження змін і реформ в Україні. Однак до виборів Гройсмана все влаштовувало», - зазначив Онищенко.

Він також навів слова Гройсмана: «Це було дуже складно. Будь-яка зміна, будь-яку реформу, треба домовитися з ним, щоб він дав сигнал фракції голосувати - на це витрачалися місяці».

Онищенко звернув увагу на те, що, за словами Гройсмана, Порошенко заблокував ініціативу проводити приватизацію підприємств за англійським правом.

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