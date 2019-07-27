Окупанти Криму встановили у Нікітському ботсаду бюст Леніна

Аня Мартинюк 27 липня 2019, 06:37

У Криму продовжують демонструвати своє невігластво. Так, окупанти прибрали з Нікітського ботсаду Флору та встановили на її місці Леніна.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 26 липня, на центральне місце Нікітського ботанічного саду встановили бюст Леніна. Над скульптурою трудився Олександр Кібальніков. Так, заради його роботи з парку прибрали скульптуру вічно юної римської богині квітів і весни Флори.

Як відомо, раніше символ радянської епохи був розміщений у ботсаду, однак його перенесли у Науковий музей НБС. На місці Леніна встановили статую Флори за 500 тисяч гривень.

За даними російських ЗМІ, відвідувачі і співробітники НБС дуже болісно сприйняли такі перестановки.

«Стояв би біля музею. Гарне місце. У затінку», - зазначили вони.