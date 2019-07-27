У Гройсмана продовжує розвиватися біполярочка – Онищенко 07:12
Окупанти Криму встановили у Нікітському ботсаду бюст Леніна 06:37
Працівників «Укрзалізниці» змусять відмовитись від алкоголю 12:29
Три розвідувальні літаки США налякали кримських окупантів 11:51
Транснаціональні корпорації безсоромно втручаються у вибори України 10:37
Держлікслужба заборонила популярні вітаміни для вагітних 10:20
"Одиссей" объяснил, почему он решил прыгнуть на авто Порошенко у ГБР. Видео 07:18
У Зеленського порадили вчителям не очікувати зарплату $4000 14:02
Відео з псом на кличку Риба розчулило інтернет-користувачів (ВІДЕО) 12:03
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
У Криму продовжують демонструвати своє невігластво. Так, окупанти прибрали з Нікітського ботсаду Флору та встановили на її місці Леніна.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 26 липня, на центральне місце Нікітського ботанічного саду встановили бюст Леніна. Над скульптурою трудився Олександр Кібальніков. Так, заради його роботи з парку прибрали скульптуру вічно юної римської богині квітів і весни Флори.
Як відомо, раніше символ радянської епохи був розміщений у ботсаду, однак його перенесли у Науковий музей НБС. На місці Леніна встановили статую Флори за 500 тисяч гривень.
За даними російських ЗМІ, відвідувачі і співробітники НБС дуже болісно сприйняли такі перестановки.
«Стояв би біля музею. Гарне місце. У затінку», - зазначили вони.
07:12: У Гройсмана продовжує розвиватися біполярочка – Онищенко
06:37: Окупанти Криму встановили у Нікітському ботсаду бюст Леніна
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.