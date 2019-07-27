У Мережі розкритикували Ані Лорак за пластику грудей

Аня Мартинюк 27 липня 2019, 06:03

40-річна Ані Лорак дебютувала у напівпрозорій сукні, яка підкреслила її оновлений бюст.

Новину передає «Преса України».

Українська співачка Ані Лорак, більш відома гастролями у Росії, продемонструвала новий наряд, який підкреслював її пишні груди. Фото було зроблене у Баку, де проходить міжнародний музичний фестиваль «Жара».

Однак не всім прихильникам зірки сподобався образ. У коментарях до фото, яке знаменитість розмістила у соцмережі, користувачі зазначили, що співачка перестаралась з пластикою.

«Одне обличчя з Волочковою». Ані, у вас з Настею один хірург?» - з’явилось у коментарях.

«Жесть. Ні про що. Жінка виглядає старшою за свої роки. До чого цей невдалий тюнінг? Чи не обличчя, а маска. І макіяж - стилісту руки обірвати. «Гарна дівчин» йде з вівчарні .....», - додали у Мережі.

«Невпевнена у собі жінка робить пластику грудей», - відзначили представники інтернет-спільноти.