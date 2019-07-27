Україна проживе без російського дизпалива - Герус

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Андрій Герус відреагував на заяву компанії Wexler про припинення поставок російського дизпалива Україні. За його словами, існують альтернативи, які допоможуть прожити без російського палива.
Новину передає «Преса України».
Представник президента в Кабміні Андрій Герус зробив важливу заяву. За його словами, українська сторона готова відмовитись від дизпального з Росії. А саме від палива Wexler. Про це він написав у соцмережі. Так, представник Зеленського запевнив, що українські компанії і уряд збираються налагодити імпорт з альтернативних джерел.
«До такого сценарію припинення поставок ми також готові. На сьогодні деякі мережі АЗС і великі споживачі вже законтрактували танкери з дизпаливом, що рухаються в українські порти. У понеділок (29 липня - ред.) в10 ранку в Міністерстві інфраструктури буде нарада, щоб ми мали скоординовану і ефективно працюючу логістику портів і залізниці, щоб не виникало вузьких місць. Саме імпорт з альтернативних джерел буде заміщати ці трубопровідні поставки», - пояснив Герус.
Герус також заявив, що на цінах для українських споживачів такий хід подій ніяк не відіб'ється. Нагадаємо, раінше у компанії Wexler, яка є постачальником дизелю в Україну з «Роснефті», заявили про призупинення поставок.
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