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Україна проживе без російського дизпалива - Герус

Аня Мартинюк 27 липня 2019, 05:34
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Україна проживе без російського дизпалива - Герус

Андрій Герус відреагував на заяву компанії Wexler про припинення поставок російського дизпалива Україні. За його словами, існують альтернативи, які допоможуть прожити без російського палива.

Новину передає «Преса України».

Представник президента в Кабміні Андрій Герус зробив важливу заяву. За його словами, українська сторона готова відмовитись від дизпального з Росії. А саме від палива Wexler. Про це він написав у соцмережі. Так, представник Зеленського запевнив, що українські компанії і уряд збираються налагодити імпорт з альтернативних джерел. 

«До такого сценарію припинення поставок ми також готові. На сьогодні деякі мережі АЗС і великі споживачі вже законтрактували танкери з дизпаливом, що рухаються в українські порти. У понеділок (29 липня - ред.) в10 ранку в Міністерстві інфраструктури буде нарада, щоб ми мали скоординовану і ефективно працюючу логістику портів і залізниці, щоб не виникало вузьких місць. Саме імпорт з альтернативних джерел буде заміщати ці трубопровідні поставки», - пояснив Герус.

Герус також заявив, що на цінах для українських споживачів такий хід подій ніяк не відіб'ється. Нагадаємо, раінше у компанії Wexler, яка є постачальником дизелю в Україну з «Роснефті», заявили про призупинення поставок.

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