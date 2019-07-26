"Одиссей" объяснил, почему он решил прыгнуть на авто Порошенко у ГБР. Видео

zmxn 26 липня 2019, 07:18

Ветеран полка "Азов" Никита Макеев с позывным "Одиссей", который вскарабкался на автомобиль Порошенко после визита в ГБР, записал обращение, в котором объясняет, зачем он это сделал, пишет strana.ua.

"Мой позывной Одиссей. Я тот, кто сегодня совершил "нападение" на машину Порошенко. К сожалению, мне не удалось задать вопрос ему лично. Но, как видите, я ни от кого не прячусь, в отличие от трусливого Порошенко. Сегодняшний демарш моя личная позиция", - говорит в видео Макеев.

Он уточняет, что под ГБР пришел с товарищами и принес бронежилеты, которые оказались лего прострелить, хотя они находятся на вооружении украинской армии. Он собиралась надеть это бронежилет на самого Порошенко.Однако, после того, как охрана оттеснила его от машины, он решил напрыгнуть на автомобиль бывшего президента Порошенко.

"Я хотел отомстить за все пять лет унижений, которые он вместе с подопечными в администрации президента и ставленниками в ДМС совершил по отношению к иностранным добровольцам, обещая им гражданство, но вместо этого запустив по 9 кругам бюрократического ада", - говорит Макеев.

Видео: youtube.com

Напомним, ранее стало известно, что прыгнувшим на авто Порошенко у ГБР оказался россиянин из Азова, которому Зе дал украинское гражданство. До этого он несколько раз просил дать ему гражданство во времена правления Порошенко, но получал отказ.