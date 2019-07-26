СБУ відкрила кримінальну справу проти Порошенка

Аня Мартинюк 26 липня 2019, 14:05

За Порошенка знову взялися. СБУ розпочне розслідування стосовно захоплення влади експрезидентом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 липня, стало відомо, що СБУ відкрила кримінальну справу проти колишнього українського лідера Петра Порошенка. А саме за фактом можливого захоплення влади при призначенні суддів Верховного Суду. Так, Шевченківський районний суд Києва зобов'язав СБУ відкрити кримінальну справу.

Заявник, ім'я якого наразі невідоме, зазначив, що екслідер скоїв злочин, передбачений ч.1 ст.109 КК України.

Як зазначається, члені Вищої кваліфікаційної комісії суддів України провели конкурси на зайняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду. Порошенко контролював цей процес.