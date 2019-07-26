Періс Хілтон придбала особняк поблизу Ужгорода

Аня Мартинюк 26 липня 2019, 13:41

Світська левиця Періс Хілтон вирішила інвестувати в нерухомість в Україні. Тепер вона буде власницею чергового елітного особняка.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 липня, стало відомо, що американка Періс Хілтон викупила елітний особняк біля Ужгороду. На покупку нерухомості її надихнула поїздка в Україну в 2018 році. За даними українських журналістів, тривалий час ведуться переговори про покупку садиби «Деренівська Купіль» в передгір'ї Карпат.

Уже відомо, що після підписання усіх документів садибу частково перебудують і оновлять. Очікується, що до кінця літа комплекс закриють. Також зазначається, що у новому містечку Періс Хілтон проведе показ моди.

Нагадаємо, відомий український політик Олександр Онищенко дружить з американською знаменитістю.