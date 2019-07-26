В Україну попрямувало 42 тонни сміття з Європи

Аня Мартинюк 26 липня 2019, 13:14

Європейці вирішили відправляти Україні не лише одяг секон-хенд, а й справжнє сміття, яке несе загрозу навколишньому середовищу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 липня, стало відомо, що на територію України намагалися ввезти 42 тонни побутових відходів. Сміття везли двома фурами під виглядом пластика. За попередніми даними, сміття несе значну загрозу навколишньому середовищу, адже входить до «жовтого списку відходів». Такі відходи повинні супроводжуватись окремим письмовим дозволом Міністерства екології України.

Про це розповіли у прес-службі Волинської митниці. Як зазначається, небезпека була ліквідована на пункті пропуску митного поста Яготин.

«Викрити зловмисників вдалося в ході оперативного співробітництва з посадовими особами СБУ. Фальсифікації з кодами товарів, вчинені для несанкціонованого ввезення цього європейського сміття в Україну, підтвердили результати лабораторних досліджень вмісту відходів», - зазначили у прес-службі.

Наразі відомо, що фури зі сміттям поїдуть назад у Європу, а порушників міжнародного права намагатимуться притягнути до відповідальності.