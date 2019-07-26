Працівників «Укрзалізниці» змусять відмовитись від алкоголю

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В «Укрзалізниці» прийняли рішення перевіряти працівників. Так, вони проходитимуть алкотест.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 липня, стало відомо, що працівників «Укрзалізниці» перевірятимуть на алкотестер. А саме перед тим, як вони приступатимуть до роботи. Перші алкотестери встановили на проході в головний офіс філії.
Таким чином співробітники держпідприємства, які прибули на роботу на підпитку, не зможуть приступити до виконання своїх обов'язків. Однак пити працівникам «Укрзалізниці» не дозволять й під час робочого дня. Так, працівників перевірятимуть й після того, як вони покидатимуть робоче місце.
«Перевірки проводять сертифікованим алкотестером. Максимально допустима кількість спиртного в крові - 0,2 проміле. Це норма, як і для автомобілістів. Але для працівника залізниці в ідеалі, щоб на приладі показувало нулі», - відзначили представники «Укрзалізниці».
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