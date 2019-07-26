Три розвідувальні літаки США налякали кримських окупантів

Аня Мартинюк 26 липня 2019, 11:51

Кримські окупанти забили тривогу. До анексованого півострова наблизились американські літаки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 липня, російські пропагандистські канали повідомили, що вчора, 25 липня, біля берегів Криму була проведена розвідка збоку американських літаків. За попередніми даними, повітряних суден було три.

«О 11:25 (за московським часом) у чорноморського узбережжя Росії був помічений патрульний протичовновий літак ВМС США P-8A Poseidon з бортовим номером 169 328, який раніше злетів з авіабази Сігонелла на острові Сицилія (Італія). Слідом за ним об 11:30 з тієї ж авіабази піднявся розвідувальний безпілотник ВПС США RQ-4B-30 Global Hawk з бортовим номером 10-2043 і позивним UAVGH000. Провівши розвідку вздовж лінії розмежування на Донбасі, він попрямував до берегів Криму і кілька разів облетів кордону півострова», - відзначили росЗМІ.

Як зазначається, третій літак був помічений о 17:35. Мова йде про патрульний протичовновий літак ВМС США P-8A Poseidon з бортовим номером 169 002.

«Останнім часом іноземні розвідувальні літаки і БПЛА все частіше з'являються біля російських кордонів, в тому числі в районі Криму», - відзначили ЗМІ у стилі роспропаганди.