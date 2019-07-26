Колін Фарел провів важке тренування

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43-річний Колін Фарел порадував прихильників появою у тренажерному залі. Спітнілий актор показав, що може легко тягати залізо.
Новину передає «Преса України».
Зірка кіно Колін Фарел продемонстрував своє підкачане тіло. 43-річну зірку помітили під час занять у тренажерному залі. Як відомо, Фарел готується до зйомок свого майбутнього науково-фантастичного фільму «Вояджер», який зніматимуть у Румунії.
Так, Колін Фарел показав майже голе тіло у тренажерному залі у Лос-Анджелесі. За словами очевидців, він працював з важкими гирями та буквально обливався потом.
«Він обрав для занять масивні, далеко не спортивні черевикі кольору хакі та шорти. У нього добре виходило тягати залізо», - відзначили у Мережі.
«Він виглядав приголомшливо, навіть трохи згорів на сонці. Але це не зменшило його привабливість», - прокоментували фанати ірландського актора.
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