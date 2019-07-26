Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Три розвідувальні літаки США налякали кримських окупантів
  • Молдова забажала купувати український реверсний газ
  • Народе мій, що ти зробив: Ляшко прокоментував розгромний програш на виборах

Колін Фарел провів важке тренування

Аня Мартинюк 26 липня 2019, 11:15
Версія для друку
Колін Фарел провів важке тренування

43-річний Колін Фарел порадував прихильників появою у тренажерному залі. Спітнілий актор показав, що може легко тягати залізо.

Новину передає «Преса України».

Зірка кіно Колін Фарел продемонстрував своє підкачане тіло. 43-річну зірку помітили під час занять у тренажерному залі. Як відомо, Фарел готується до зйомок свого майбутнього науково-фантастичного фільму «Вояджер», який зніматимуть у Румунії.

Так, Колін Фарел показав майже голе тіло у тренажерному залі у Лос-Анджелесі. За словами очевидців, він працював з важкими гирями та буквально обливався потом.

«Він обрав для занять масивні, далеко не спортивні черевикі кольору хакі та шорти. У нього добре виходило тягати залізо», - відзначили у Мережі.

«Він виглядав приголомшливо, навіть трохи згорів на сонці. Але це не зменшило його привабливість», - прокоментували фанати ірландського актора.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції