Транснаціональні корпорації безсоромно втручаються у вибори України

Аня Мартинюк 26 липня 2019, 10:37

Голова Світового Банку регіонального спрямування підняла питання зміни держустрою української держави зі спецпредставником США по Україні. Чи їхня це справа?

Новину повідомляє «Спілка блогерів України», яка посилається на лист Сату Кахконен до Курта Волкера від 4 квітня 2019 року, передає «Преса України».

Міжнародні організації безцеремонно втручаються у вибори в нашій державі, зокрема, директор регіонального спрямування World Bank по Білорусі, Молдові та Україні Сату Кахконен роздає вказівки і обговорює зі спецпредставником США по Україні Куртом Волкером, як і хто буде міняти країну.

Так, регіональний глава Світового банку в письмовому посланні до спецпреду заявила, що виходячи з соцопитувань українських громадян, тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський має всі шанси на перемогу в другому раунді виборчого процесу, а значить, у Заходу з'явилася можливість кардинально змінити устрій України через освіту парламентської республіки.

Також вона додала, що сам Зеленський готовий підтримати даний план, зазначивши, що раніше узгоджені домовленості з главою Міністерства внутрішніх справ України Арсеном Аваковим про висунення його на посаду глави уряду залишаються в силі.

«Наскільки нам відомо, пан Зеленський готовий піти на це. У зв'язку з цим я рада інформувати Вас про те, що всі попередні домовленості з міністром внутрішніх справ України Аваковим про висунення його на посаду прем'єра зберігають свою силу», - зазначає Кахконен.

Крім того, вона закликала Волкера надати допомогу і підтримку главі МВС, тому що він буде гарантом повернення фінансових коштів, які Україні надали міжнародні структури.

Однак, регіональний директор Всесвітнього банку по Україні, Молдові та Білорусі попросила американського політика звести до нуля шанси глави «Батьківщини» Юлії Тимошенко стати прем'єр-міністром, бо з нею немає жодних домовленостей, додавши, що їх відсутність може негативно відбитися на реалізації визначеного плану.

«Як нам відомо, пані Тимошенко також претендує на пост прем'єр-міністра України. Ми не маємо з нею ніяких домовленостей на цей рахунок і в зв'язку з цим, щоб уникнути негативних наслідків, просимо Вас мінімізувати її шанси на участь у формуванні уряду України», - підкреслила Кахконен.

Пояснимо, Сату Кахконен - регіональний директор Всесвітнього банку по Білорусі, Молдові та Україні. Офіційно вступила на посаду в липні 2016 року, і її штаб-квартира знаходиться в столиці України. Кахконен курує програми Світового банку в трьох країнах і веде стратегічний діалог з урядами, представниками громадянського суспільства та іншими партнерами World bank.