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З українських аптек приберуть популярні вітаміни для вагітних. Стала відома причина такого ходу подій.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 липня, стало відомо про рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Остання дала добро на припинення продажу для українців серію вітаміну «Магне-B6». Як відомо, вітаміни приймають вагітні жінки.
Зокрема, мова йде про таблетки, вкриті оболонкою, № 50 (10х5).
«По 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів в картонній коробці, серії CV135. Виробником препарату є Угорщина, "Хіноін" - Завод Фармацевтичних і Хімічних Продуктів Прайвіт Ко. Лтд», - уточнили у відомстві.
Причина, через яку Держлікслужба заборонила реалізацію препарату - невідповідність вимогам за показниками «Опис», «Кількісне визначення». До слова, окрім вагітних препарат також приймають люди для профілактики, лікування дефіциту магнію, люди, які страждають від болей та спазмів м'язів, а також при порушеннях сну.
10:37: Транснаціональні корпорації безсоромно втручаються у вибори України
10:20: Держлікслужба заборонила популярні вітаміни для вагітних
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