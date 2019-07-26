Незабываемый праздник жизни возможен только на теплоходе

Аня Мартинюк 25 липня 2019, 08:19

Водная индустрия и туризм в Киеве процветает. Желающих провести корпоратив, романтический вечер на теплоходе без лишних людей уже не мечта, а реальность. Кроме того, на выбор есть множество суден.

Арендуем теплоход

Морской трип – это всегда динамично, весело, особенно если собрались «все свои». Хотите совершить путешествие по Днепру? Так дерзайте! Аренда теплоходов позволит вам обрести незабываемые впечатления.

Цены вариируются от зависимости от пункта назначения и типа водного транспорта.

Теплоход Куба Либре – от 1500 грн/час.

Теплоход Антей – от 2500 грн/час.

Теплоход Романтик – от 9000/час.

Теплоход Роса Виктория – от 12400 грн/час.

Стоит отметить, что все теплоходы имеют необходимые удобства – туалет, душ и так далее. Некоторые предназначены для больших праздников, то есть вмещают в себя очень много людей. А большую компанию, как известно, нужно как-то развлекать. Поэтому теплоходы дополнительно имеют караоке.

Помните, что теплоход это:

безопасно,

комфортно,

вкусно.

Какой же праздник без вкусной еды?! На теплоходе есть возможность приготовить самые изысканные блюда и подать к ним любые напитки. Теплоход – это сплошной праздник.

Для чего мне теплоход?

Во-первых, теплоход это романтично. Возможно, вы захотите сделать девушке предложение руки и сердца, смотря на закат солнца. Возможно, вы хотите отпраздновать день рождение не так как всегда. Во-вторых, теплоход это удачное решение если на праздники все кафе заняты. Но, стоит отметить, в праздники водные виды транспорта тоже остаются востребованы сами по себе. Чтобы успеть отхватить свое судно, нужно подумать о нем заранее.

Аренда теплохода очень выгодна в финансовом плане. Особенно если вы планируете собрать большую компанию. Еще теплоход – это разнообразие. Если в обычном кафе гости развлекаются внутри здания и иногда выходят покуривать на улицу, то теплоход предлагает развлечения как внутри, так и снаружи. А какие прекрасные виды будут меняться для вас время от времени!

Поэтому если вы заинтересовались арендой теплохода, обязательно свяжитесь с нашими менеджерами. Они помогут вам подобрать водный транспорт, который удовлетворит вас по всем параметрам. Если вы не знаете, как организовать праздник на теплоходе, мы тоже подскажем и поможем сделать все на высшем уровне.

