У Зеленського порадили вчителям не очікувати зарплату $4000

Аня Мартинюк 25 липня 2019, 14:02

У команді Володимира Зеленського погодились з тим, що вчителі повинні заробляти багато, однак не $4000.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 липня, стало відомо, що у команді президента України Володимира Зеленського попередили, що досягти зарплати в 4000 доларів для вчителів наразі неможливо. Однак на 500 доларів в місяць можна розраховувати.

Відповідну заяву зробив експерт з питань освіти з команди Володимира Зеленського Сергій Бабак.

«У нас 440 000 вчителів. Можна їм зробити зарплати по $4000 - це вже такий відомий мем. Скільки це буде коштувати - давно вже порахували. Ми собі цього дозволити не можемо. Але потрібно до цього йти? Потрібно. У законі про освіту прописані три мінімальні заробітні плати. На даний момент це 13-14 тис. грн. Для початку буде непогано», - розповів він.

Бабак особливо наголосив на тому, що сьогодні молоді вчителі заробляють 5100 грн. За його словами, зарплата повинна бути вищою за середню.