У Microsoft показали нове меню «Пуск» Windows 10

Аня Мартинюк 25 липня 2019, 13:39

Компанія Біла Гейтса Microsoft засвітила дизайн оновленого меню «Пуск» операційної системи Windows 10.

Новину передає «Преса України».

Так, оновлення операційної системи стало доступним для всіх учасників програми тестування Windows Insider. Експерти встигли проаналізувати нове меню. Так, «Пуск» більше не має «живих плиток» Live Tiles.

Крім того, іконки в списку додатків стали більшими, тепер вони розміщені в ряд по декілька штук. Розробники додали інструмент для пошуку анімованих «гифок».

Експерти також зауважили, що це зовсім не означає, що в кінцевому підсумку ми отримаємо саме такий дизайн інтерфейсу.

«Очевидно, що меню «Пуск» було засвічено випадково. У Microsoft часто роблять користувачам доступні тестові оновлення саме випадково», - зазначили експерти.