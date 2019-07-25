Молдова забажала купувати український реверсний газ

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Прем'єр-міністр Молдови заявила, що Україна може продавати молдовській стороні свій реверсний газ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 липня, стало відомо, що Молдова виступила з пропозицією до України купувати реверсний газ останньої. Ініціатива виникла у зв’язку з тим, що Росія може раптово припинити продаж газу Молдові.
Про це розповів прем'єр-міністр Молдови Майя Санду, виступаючи на засіданні в комітеті Європарламенту із закордонних справ в Брюсселі. Вона нагадала, що енергобезпека країни стоїть на першому місці, тому треба бути готовому до всього.
«Поставки газу - це технічна проблема, але це і економічна проблема. Ми сьогодні купуємо газ у Газпрому за ціною, за якою ми могли б купувати його і в Україні, той газ, який вона отримує по системі реверсу», - пояснила вона.
Підсумовуючи Майя Санду зазначила, що через 5 років Молдова матиме нові альтернативи у сфері енергетики.
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