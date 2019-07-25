В Україні потепліє та дощитиме - синоптик

Аня Мартинюк 25 липня 2019, 12:35

Наталія Діденко попередила про прихід тепла в Україну. Однак супроводжуватиметься воно дощем та грозами.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 липня, синоптик Наталія Діденко представила свіжий прогноз погоди. На сторінці у соцмережі вона зазначила, що в країні очікується потепління.

«Найближчими днями температура повітря в Україні підвищуватиметься і поступово літо розрівняє свої прохолодні зморшки. Температура повітря завтра ще виросте не сильно, очікується +23+27 градусів, але на Півдні вже десь вискочить до +28+30 градусів», - зазначила вона.

У суботу та неділю, 27 та 28 липня, на Півдні стовпчики термометрів покажуть +29+33 градуси, в більшості областей України передбачається +24+29 градусів. Однак не обійдеться без опадів. У західних та східних областях пройдуть дощі з грозами.

«Північ, Центр та Південь належатимуть переважно сухій сонячній погоді. У Києві 26 липня очікується +24+26 градусів з поступовим підвищенням вихідними до +26+29, місцями у неділю до +30 градусів», - зазначила Діденко.

Вона також додала, що кияни можуть очікувати на невеликі локальні дощі.