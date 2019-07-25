Відео з псом на кличку Риба розчулило інтернет-користувачів (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 25 липня 2019, 12:03

Пес на кличку Риба став зіркою Мережі. Так, він здивував своєю реакцією на нових господарів.

Новину передає «Преса України».

У мережі Інтернет стало дуже популярним відео, на якому з притулку для собак Pet Resource Center, штат Флорида, забирають пса на кличку Риба (Fish – англ.). Щеня буквально обіймало свого нового господаря і не хотіло відходити від нього ні на секунду.

«Коли ми підписали усі документи і пес офіційно став нашим, він зачарував своєю поведінкою. Він показав нам усю свою любов», - розповіла американка Медісон Шериф, яка оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі відповідне відео з псом та бойфрендом.

Інтернет-спільнота одразу зауважила, що пара зробила велике діло.

«Яке велике серце у цього цуценяти, і ще більше у людей, які його взяли собі», - з’явилось у коментарях.

«Ви надихнули мене зробити теж саме», - відзначили у Мережі.