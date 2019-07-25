Кримські окупанти оголосили війну українській ковбасі

Аксьонову не сподобалось рішення суду стягнути кримські активи «Ощадбанку» 13:34
Кримські окупанти відреагували на слова Джемілєва про «неминуче повернення Криму» 12:53
«Слугу народу» утримають від розпаду три інструменти – політолог 11:41
Народе мій, що ти зробив: Ляшко прокоментував розгромний програш на виборах 10:31
Поручень для ванны: как подобрать и правильно установить 08:06
Бесплодие не приговор: Как можно помочь завести ребенка 06:48
Луценко та Герасимова закликали скласти мандати заради В'ятровича 14:00
У Держдумі РФ звинуватили Україну в «окупації» Криму та нанесенні йому збитків 13:38
В Україні пройшли останні вибори, їй наступить кінець – Жириновський (ВІДЕО) 13:04
Новий податок на дизпаливо і газ РФ: Українських водіїв чекають зміни 12:37
Під час зйомок «Форсажу» дублер Віна Дизеля упав з висоти на голову 11:39
Попри більшість у парламенті «Слуга народу» підтримує ідею створення коаліції – Янченко 10:54
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Кримські так звані митники взялись «шмонати» туристів. Про це заявили люди, які прибувають на півострів з України. Як виявилось, окупанти почали полювання на ковбасу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 липня, стало відомо, що жителі тимчасово окупованого Севастополя викрили російських митників, які незаконно трудяться на українсько-кримському кордоні. Як виявилось, останні полюють на українську ковбасу.
Про це повідомив блогер під іменем «RoksolanaToday & Крим». За його словами, люди, які заїжджають на півострів з України одразу стикають з питанням – «ковбаса є?».
«Я не знала, що ковбаса належить до контрабанди. Або їх там не годують, і їм ковбаса ця сниться. Причому саме українська. А взагалі, хто до нас поїде, якщо після цієї митниці і шмону, який там влаштовують, хочеться плюватися. Хамство по відношенню до людей цілковите. Анонімно», - навів слова жительки Севастополя блогер.
Як повідомлялось раніше, у Криму були помічені автівки з написом «груз 200». Як відомо, з такою поміткою перевозять убитих бійців. Однак виявилось, що кримчани таким способом возять у Крим українську ковбасу.
11:27: Кримські окупанти оголосили війну українській ковбасі
13:34: Аксьонову не сподобалось рішення суду стягнути кримські активи «Ощадбанку»
12:53: Кримські окупанти відреагували на слова Джемілєва про «неминуче повернення Криму»
11:41: «Слугу народу» утримають від розпаду три інструменти – політолог
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.