Кримські окупанти оголосили війну українській ковбасі

Аня Мартинюк 25 липня 2019, 11:27

Кримські так звані митники взялись «шмонати» туристів. Про це заявили люди, які прибувають на півострів з України. Як виявилось, окупанти почали полювання на ковбасу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 липня, стало відомо, що жителі тимчасово окупованого Севастополя викрили російських митників, які незаконно трудяться на українсько-кримському кордоні. Як виявилось, останні полюють на українську ковбасу.

Про це повідомив блогер під іменем «RoksolanaToday & Крим». За його словами, люди, які заїжджають на півострів з України одразу стикають з питанням – «ковбаса є?».

«Я не знала, що ковбаса належить до контрабанди. Або їх там не годують, і їм ковбаса ця сниться. Причому саме українська. А взагалі, хто до нас поїде, якщо після цієї митниці і шмону, який там влаштовують, хочеться плюватися. Хамство по відношенню до людей цілковите. Анонімно», - навів слова жительки Севастополя блогер.

Як повідомлялось раніше, у Криму були помічені автівки з написом «груз 200». Як відомо, з такою поміткою перевозять убитих бійців. Однак виявилось, що кримчани таким способом возять у Крим українську ковбасу.