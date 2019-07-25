Як виглядала би Джей Ло, якби не була знаменитістю

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Пластичний хірург показав, як виглядала би у свої п’ятдесят років співачка Дженніфер Лопес, якби вела звичайний спосіб життя.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 24 липня, співачка Дженніфер Лопес відсвяткувала 50-річчя. Ми звикли її бачити вічномолодою. Косметичний хірург Джуліан де Сільва вирішив проаналізувати фото відомих зірок та показати, як вони виглядали б без косметичних процедур та операцій дял підтяжки обличчя.
Під прицілом опинилась й Дженніфер Лопес. Так, останню зобразили зі зморшками, більшим носом та в'ялою шкірою.
«Я проаналізував фотографії голлівудської зірки з 1999 року по теперішній день. До слова, сьогодні Джей Ло виглядає на 32 роки. Але вона, як відомо, не середньостатистична жінка», - додав він.
У Мережі такою співачку не сприйняли.
«Вона схожа на мою перукарку», - відзначили у коментарях.
«Так, краса потребує багато грошей. Ми дивимось на зірок і думаємо, що можемо стати такими як вони. Але ні, не можемо», - додала інтернет-спільнота.
«На таку Джей Ло я б не хотів дивитись», - відзначив прихильник зірки.
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