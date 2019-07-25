Для партії Зеленського проведуть освітній інтенсив

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Депутати партії «Слуга народу» відправляться на навчання. Стало відомо, що та чому вивчатимуть.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 липня, стало відомо, що членам партії «Слуга народу» проведуть освітній інтенсив. Про це повідомили представники самої політсили. Як зазначається, курс підготували кращі українські фахівці.
«Він стане першим в серії навчальних програм для членів фракції і буде реалізовуватися протягом всього терміну роботи Верховної Ради 9-го скликання», - зазначили у партії.
Також відомо, що мета курсу – допомогти новим народним обранцям набрати навички, які дозволять втілити ініціативи, спрямовані на досягнення економічного прориву, зростання добробуту українців.
Так, «слуги народу» отримають відповідні знання про сучасний стан, проблеми та перспективи різних галузей економіки і соціального життя країни та багато чого іншого.
«Процес навчання триватиме постійно, щоб забезпечити якісну професійну роботу кожного народного обранця», - підкреслили у політсилі.
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