Поручень для ванны: как подобрать и правильно установить

zmxn 24 липня 2019, 08:06

Перила для ванной — дополнительная опора, которая предотвращает травмы и обеспечивает удобство во время гигиенических процедур. Особую важность устройство представляет для пожилых и ослабленных людей. Поручни, установленные рядом с ванной и душевой кабиной, на бортиках ванной, рядом с умывальниками, – надежная страховка от неблагоприятных событий.

Даже у здорового человека может закружиться голова после горячего душа или возникнуть кратковременная слабость, когда необходимо ухватиться за надежную опору и подождать момента улучшения самочувствия. Важно правильно выбрать место фиксации и тип конструкции, чтобы перила оказались в нужный момент под рукой.

Какими бывают

Все поручни для ванной, представленные изделиями разных форм и размеров, должны прочно фиксироваться на стене и выдерживать вес в пределах 120–150 кг. Другие обязательные требования, которые предъявляются к конструкции, это:

противоскользящая поверхность;

удобное расположение (рядом с сантехническими предметами);

безопасное конструктивное устройство (изделие не имеет острых и выступающих элементов).

Все виды моделей подразделяются на две группы: поручни стационарные и съемные. Первые плотно закреплены на несущей стене с помощью болтов и шурупов, вторые соединены со стеной резиновыми присосками.

Съемные модели можно устанавливать только на идеально гладкую и ровную стену, иначе крепление будет небезопасным. Лучший вариант — кафельная плитка. В некоторых усовершенствованных приспособлениях встроен индикатор, который сигнализирует о надежности фиксации устройства на поверхности.

Важное преимущество съемного поручня — возможность воспользоваться опорой в любом удобном месте, где нет стационарного устройства. Как правило, туалетные комнаты облицованы плиткой, поэтому фиксатор можно без труда закрепить в нужном месте. Недостатки тоже есть: ограничение по весу нагрузки (не более 60 кг), отсутствие повсеместного применения (на неровных и шероховатых стенах приспособление не закрепляется).

Форма и размеры

По форме изделия могут быть прямыми, изогнутыми, горизонтальными или вертикальными, двойными или дугообразными. Форма и размер изделий не оказывают влияния на эксплуатационные качества, но модели оригинального дизайна являются стильной составляющей интерьерного пространства. Классический вариант — качественные модели из нержавеющей стали в форме дверной ручки. На бортиках ванны чаще можно увидеть дугообразные поручни, за которые легче ухватиться в положении «сидя».

С учетом особенностей интерьера выбирают цвет и текстуру материала: изделия с блестящей серебристой поверхностью, золотистые опоры из латуни и меди, матовые приспособления темных оттенков.

В продаже есть также изделия из дерева, полиуретана, армированного пластика, но они не пользуются таким спросом, поскольку проигрывают металлу по показателям долговечности, прочности, удобства в использовании.

Важные критерии выбора

Средний диаметр изделий составляет 3–5 мм, стандартная длина — 600 мм. Отдельная линейка устройств с уменьшенными габаритами выпускается для детей. Если изделия выбираются для конкретного человека или группы людей, учитывается состояние здоровья и физические возможности. Для человека со слабым зрением рекомендуют выбирать модели яркого цвета, для пациентов с заболеванием пальцевых суставов — дугообразные конструкции с шероховатой поверхностью.

Наиболее удобное место закрепления опоры — на уровне пояса или головы человека среднего роста, при этом длина выступа поручня должна находиться в пределах 4–6,5 см от поверхности стены. Обратите внимание на максимальный вес, который выдерживает конструкция (это особенно важно, если устройство покупают для людей весом более 120 кг).

При покупке перил изучите вариант комплектации. К некоторым моделям необходимо докупить крепежные детали, другие продаются в наборе с фланцами, винтами, анкерами и другими фиксирующими элементами.

Помните, что от прочности самого изделия и его фиксации зависит безопасность человека! Если вам потребуется совет эксперта в столь важном вопросе, как выбор конструкции поручней для инвалидов или детей с ограниченными возможностями, обращайтесь к специалистам магазина «Рідні Медтехніка». Все изделия медицинского предназначения выпускаются авторитетными фирмами, украинскими и зарубежными. Мы отправим сертифицированные товар в любой регион Украины сразу после обработки заказа.