Бесплодие не приговор: Как можно помочь завести ребенка

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Лечение бесплодия может быть долгим, тревожным и эмоциональным путешествием. Благо, медицина сделала большой прорыв и пары теперь могут выбрать один или при необходимости несколько способов лечения бесплодия.
Важно знать, что лечение зависит от причины вашего бесплодия.
Два наиболее распространенных метода лечения бесплодия – это внутриматочная инсеминация (ВМИ) и экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).
В случае проведения внутриматочной инсеминации у мужчины берут сперму и вводят непосредственно в матку в период овуляции. В случае экстракорпорального оплодотворения яйцеклетки берут из яичников и оплодотворяют спермой в лаборатории, где они развиваются в эмбрионы. Затем врач вводит эмбрионы в матку.
Овуляция является первым шагом ежемесячного репродуктивного цикла, и если она не наступает или происходит очень нерегулярно, трудно или даже просто невозможно зачать ребенка с помощью одного только регулярного секса. Проблемы с овуляцией являются наиболее распространенной причиной бесплодия. Следующие препараты могут помочь вызвать овуляцию у женщин:
Кломифен (кломид) - таблетки, способствующие ежемесячному высвобождению яйцеклетки (овуляции).
Летрозок является альтернативой кломифену.
Метформин — это не препарат для лечения бесплодия, но он может помочь женщинам с синдромом поликистозных яичников овулировать, так как он лечит инсулинорезистентность, которая, в свою очередь, может регулировать гормоны.
Гонадотропины — они вводятся инъекционно и могут помочь стимулировать овуляцию у женщин, а также могут улучшить сексуальное желание у мужчин.
Помните, что консультация с врачом из https://alternatyva.clinic/likuvannya-bezpliddya/ может помочь вам определить, какое лечение лучше для вас.
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08:06: Поручень для ванны: как подобрать и правильно установить
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