Бесплодие не приговор: Как можно помочь завести ребенка

Аня Мартинюк 24 липня 2019, 06:48

Лечение бесплодия может быть долгим, тревожным и эмоциональным путешествием. Благо, медицина сделала большой прорыв и пары теперь могут выбрать один или при необходимости несколько способов лечения бесплодия.

Как лечат бесплодие

Важно знать, что лечение зависит от причины вашего бесплодия.

Способ номер один. С помощью препаратов у женщины вызывают овуляцию. Вернее, стимулируют ее. Для таких целей используют кломифен (кломид).

Способ номер два. Женщине проводят операцию в случае нарушений в репродуктивной системе (эндометриоз или закупорка маточных труб).

Способ номер три. Женщине проводят искусственное осеменение. Сперму и яйцеклетку могут «соединить» и перенести в матку. Такая операция также включает использование донорской спермы или яйцеклеток при необходимости.

Два наиболее распространенных метода лечения бесплодия – это внутриматочная инсеминация (ВМИ) и экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

В чем разница между ВМИ и ЭКО

В случае проведения внутриматочной инсеминации у мужчины берут сперму и вводят непосредственно в матку в период овуляции. В случае экстракорпорального оплодотворения яйцеклетки берут из яичников и оплодотворяют спермой в лаборатории, где они развиваются в эмбрионы. Затем врач вводит эмбрионы в матку.

Препараты, помогающие при овуляции

Овуляция является первым шагом ежемесячного репродуктивного цикла, и если она не наступает или происходит очень нерегулярно, трудно или даже просто невозможно зачать ребенка с помощью одного только регулярного секса. Проблемы с овуляцией являются наиболее распространенной причиной бесплодия. Следующие препараты могут помочь вызвать овуляцию у женщин:

Кломифен (кломид) - таблетки, способствующие ежемесячному высвобождению яйцеклетки (овуляции).

Летрозок является альтернативой кломифену.

Метформин — это не препарат для лечения бесплодия, но он может помочь женщинам с синдромом поликистозных яичников овулировать, так как он лечит инсулинорезистентность, которая, в свою очередь, может регулировать гормоны.

Гонадотропины — они вводятся инъекционно и могут помочь стимулировать овуляцию у женщин, а также могут улучшить сексуальное желание у мужчин.

Помните, что консультация с врачом из https://alternatyva.clinic/likuvannya-bezpliddya/ может помочь вам определить, какое лечение лучше для вас.