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В Україні виставлять на продаж бюсти Зеленського

Аня Мартинюк 24 липня 2019, 14:03
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В Україні виставлять на продаж бюсти Зеленського

Українці матимуть змогу придбати бюст шостого президента України. Стало відомо, скільки коштуватиме лот.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 липня, стало відомо, що на українському інтернет-аукціоні будуть продавати бюст президента України Володимира Зеленського. На якому саме інтернет-майданчику буде виставлено незвичний лот, наразі невідомо. Однак відома ціна лоту – 2 тисячі гривень.

«Виготовлений з скульптурного гіпсу, покритий трьома шарами лаку, сусальним золотом. Представлений в трьох кольорах: мармур, слонова кістка глянець, слонова кістка матовий», - відзначили журналісти.

За даними українських журналістів, продаватимуть бюст Зеленського з 25 липня. Нагадаємо, під час інавгурації Володимир Зеленський у промові зазначив, що бажає аби у кабінетах чиновників не було його портретів, бо «президент не ікона, президент - це не портрет». Натомість Зеленський пропонував повісити у кабінетах фото своїх дітей, щоб кожен раз перед прийняттям важливих рішень дивитись їм в очі.

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