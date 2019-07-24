В Україні виставлять на продаж бюсти Зеленського

Аня Мартинюк 24 липня 2019, 14:03

Українці матимуть змогу придбати бюст шостого президента України. Стало відомо, скільки коштуватиме лот.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 липня, стало відомо, що на українському інтернет-аукціоні будуть продавати бюст президента України Володимира Зеленського. На якому саме інтернет-майданчику буде виставлено незвичний лот, наразі невідомо. Однак відома ціна лоту – 2 тисячі гривень.

«Виготовлений з скульптурного гіпсу, покритий трьома шарами лаку, сусальним золотом. Представлений в трьох кольорах: мармур, слонова кістка глянець, слонова кістка матовий», - відзначили журналісти.

За даними українських журналістів, продаватимуть бюст Зеленського з 25 липня. Нагадаємо, під час інавгурації Володимир Зеленський у промові зазначив, що бажає аби у кабінетах чиновників не було його портретів, бо «президент не ікона, президент - це не портрет». Натомість Зеленський пропонував повісити у кабінетах фото своїх дітей, щоб кожен раз перед прийняттям важливих рішень дивитись їм в очі.