В Україні виставлять на продаж бюсти Зеленського

Аксьонову не сподобалось рішення суду стягнути кримські активи «Ощадбанку» 13:34
Кримські окупанти відреагували на слова Джемілєва про «неминуче повернення Криму» 12:53
«Слугу народу» утримають від розпаду три інструменти – політолог 11:41
Народе мій, що ти зробив: Ляшко прокоментував розгромний програш на виборах 10:31
Луценко та Герасимова закликали скласти мандати заради В'ятровича 14:00
У Держдумі РФ звинуватили Україну в «окупації» Криму та нанесенні йому збитків 13:38
В Україні пройшли останні вибори, їй наступить кінець – Жириновський (ВІДЕО) 13:04
Новий податок на дизпаливо і газ РФ: Українських водіїв чекають зміни 12:37
Під час зйомок «Форсажу» дублер Віна Дизеля упав з висоти на голову 11:39
Попри більшість у парламенті «Слуга народу» підтримує ідею створення коаліції – Янченко 10:54
Зеленський спроектував абсолютну історичну більшість в новому парламенті - Independent 11:15
Зеленський висловився з приводу роботи сайту «Миротворець» 09:26
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Українці матимуть змогу придбати бюст шостого президента України. Стало відомо, скільки коштуватиме лот.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 липня, стало відомо, що на українському інтернет-аукціоні будуть продавати бюст президента України Володимира Зеленського. На якому саме інтернет-майданчику буде виставлено незвичний лот, наразі невідомо. Однак відома ціна лоту – 2 тисячі гривень.
«Виготовлений з скульптурного гіпсу, покритий трьома шарами лаку, сусальним золотом. Представлений в трьох кольорах: мармур, слонова кістка глянець, слонова кістка матовий», - відзначили журналісти.
За даними українських журналістів, продаватимуть бюст Зеленського з 25 липня. Нагадаємо, під час інавгурації Володимир Зеленський у промові зазначив, що бажає аби у кабінетах чиновників не було його портретів, бо «президент не ікона, президент - це не портрет». Натомість Зеленський пропонував повісити у кабінетах фото своїх дітей, щоб кожен раз перед прийняттям важливих рішень дивитись їм в очі.
13:34: Аксьонову не сподобалось рішення суду стягнути кримські активи «Ощадбанку»
12:53: Кримські окупанти відреагували на слова Джемілєва про «неминуче повернення Криму»
11:41: «Слугу народу» утримають від розпаду три інструменти – політолог
10:31: Народе мій, що ти зробив: Ляшко прокоментував розгромний програш на виборах
14:00: Луценко та Герасимова закликали скласти мандати заради В'ятровича
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.