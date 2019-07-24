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Аксьонову не сподобалось рішення суду стягнути кримські активи «Ощадбанку»

Аня Мартинюк 24 липня 2019, 13:34
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Аксьонову не сподобалось рішення суду стягнути кримські активи «Ощадбанку»

Сергій Аксьонов занервував з приводу рішення суду Києва про те, що «Ощадбанк» має право забрати у Росії свій мільярд доларів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 липня, стало відомо, що так званий голова Криму Сергій Аксьонов не привітав рішення київського апеляційного суду прийняв рішення на користь «Ощадбанку». Так, останній може стягнути з Росії гроші «за активи, загублені в Криму». Мова йде про 1,1 мільярда доларів.

«Грабіжник хоче отримати компенсацію з тих, кого він пограбував. Тому чергові українські претензії на «компенсацію» змушують згадати слова відомого кіногероя: «Дірку від бублика ти отримаєш, а не Шарапова!» - зазначив Аксьонов у соцмережі.

Варто зазначити, що рішення суду також передбачає комісію у вигляді двох відсотків щорічно до погашення боргу. 

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