Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Народе мій, що ти зробив: Ляшко прокоментував розгромний програш на виборах
  • Вибори в Україні: «Батьківщина» обскакала «Голос»
  • Явка на вибори в Україні склала майже 50%

Кримські окупанти відреагували на слова Джемілєва про «неминуче повернення Криму»

Аня Мартинюк 24 липня 2019, 12:53
Версія для друку
Кримські окупанти відреагували на слова Джемілєва про «неминуче повернення Криму»

Кримські окупанти розкритикували слова Мустафи Джемілєва про те, що півострів знову стане українським. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 липня, російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що голова регіональної національно-культурної автономії кримських татар Республіки Ейваз Умеров відреагував на слова лідера меджлісу кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва.

Останній, як відомо, заявив про неминучість повернення Криму до України.

«За великим рахунком, Росія розраховувала, що зможе привести до керівництва України людей, подібних Януковичу, які погодяться з окупацією, анексією, щоб були зняті всі санкції. Але оскільки цього не відбулося, і дай Бог не станеться, то повернення окупованих територій, відновлення територіальної цілісності України - це неминуче. В іншому випадку - це загроза всьому світовому правопорядку», - заявляв Джемілєв.

Умеров в свою чергу заявив, що лідери Меджлісу просто хочуть показати «господарям», що не все втрачено і у них є плани щодо повернення Криму.

«Але я думаю, що ці плани, що, втім, показали минулі п'ять років, з віртуальної площини нікуди не вийдуть», - зазначив прихильник Путіна.

Він також нагадав слова кремлівського лідера про те, що питання Криму  «закрите остаточно».

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції