Кримські окупанти відреагували на слова Джемілєва про «неминуче повернення Криму»

Аня Мартинюк 24 липня 2019, 12:53

Кримські окупанти розкритикували слова Мустафи Джемілєва про те, що півострів знову стане українським.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 липня, російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що голова регіональної національно-культурної автономії кримських татар Республіки Ейваз Умеров відреагував на слова лідера меджлісу кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва.

Останній, як відомо, заявив про неминучість повернення Криму до України.

«За великим рахунком, Росія розраховувала, що зможе привести до керівництва України людей, подібних Януковичу, які погодяться з окупацією, анексією, щоб були зняті всі санкції. Але оскільки цього не відбулося, і дай Бог не станеться, то повернення окупованих територій, відновлення територіальної цілісності України - це неминуче. В іншому випадку - це загроза всьому світовому правопорядку», - заявляв Джемілєв.

Умеров в свою чергу заявив, що лідери Меджлісу просто хочуть показати «господарям», що не все втрачено і у них є плани щодо повернення Криму.

«Але я думаю, що ці плани, що, втім, показали минулі п'ять років, з віртуальної площини нікуди не вийдуть», - зазначив прихильник Путіна.

Він також нагадав слова кремлівського лідера про те, що питання Криму «закрите остаточно».