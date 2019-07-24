Кримські окупанти відреагували на слова Джемілєва про «неминуче повернення Криму»

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Кримські окупанти розкритикували слова Мустафи Джемілєва про те, що півострів знову стане українським.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 липня, російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що голова регіональної національно-культурної автономії кримських татар Республіки Ейваз Умеров відреагував на слова лідера меджлісу кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва.
Останній, як відомо, заявив про неминучість повернення Криму до України.
«За великим рахунком, Росія розраховувала, що зможе привести до керівництва України людей, подібних Януковичу, які погодяться з окупацією, анексією, щоб були зняті всі санкції. Але оскільки цього не відбулося, і дай Бог не станеться, то повернення окупованих територій, відновлення територіальної цілісності України - це неминуче. В іншому випадку - це загроза всьому світовому правопорядку», - заявляв Джемілєв.
Умеров в свою чергу заявив, що лідери Меджлісу просто хочуть показати «господарям», що не все втрачено і у них є плани щодо повернення Криму.
«Але я думаю, що ці плани, що, втім, показали минулі п'ять років, з віртуальної площини нікуди не вийдуть», - зазначив прихильник Путіна.
Він також нагадав слова кремлівського лідера про те, що питання Криму «закрите остаточно».
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