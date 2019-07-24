Крістіна Агілера розважила російських шанувальників

Аня Мартинюк 24 липня 2019, 12:16

Крістіна Агілера прибула у Москву. Так, вона зачарувала росіян своїм костюмом.

Новину передає «Преса України».

38-річна співачка Крістіна Агілера виступила в купальнику з капюшоном. У ньому вона розважала шанувальників у Москві, Росія.

«Всі дивилися лише на неї. Її яскравий купальник з химерним структурованим капюшоном додавав драматизму», - відзначили шанувальники зірки.

«Агілера хоч и не худа, однак костюм допоміг підкреслити її сильні сторони», - додали у Мережі.

Так, яскрава блондинка влаштувала грандіозне шоу. Допомогли їй не менш колоритні танцюристи.