Крістіна Агілера розважила російських шанувальників

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Крістіна Агілера прибула у Москву. Так, вона зачарувала росіян своїм костюмом.
Новину передає «Преса України».
38-річна співачка Крістіна Агілера виступила в купальнику з капюшоном. У ньому вона розважала шанувальників у Москві, Росія.
«Всі дивилися лише на неї. Її яскравий купальник з химерним структурованим капюшоном додавав драматизму», - відзначили шанувальники зірки.
«Агілера хоч и не худа, однак костюм допоміг підкреслити її сильні сторони», - додали у Мережі.
Так, яскрава блондинка влаштувала грандіозне шоу. Допомогли їй не менш колоритні танцюристи.
12:53: Кримські окупанти відреагували на слова Джемілєва про «неминуче повернення Криму»
11:41: «Слугу народу» утримають від розпаду три інструменти – політолог
10:31: Народе мій, що ти зробив: Ляшко прокоментував розгромний програш на виборах
14:00: Луценко та Герасимова закликали скласти мандати заради В'ятровича
13:38: У Держдумі РФ звинуватили Україну в «окупації» Криму та нанесенні йому збитків
13:04: В Україні пройшли останні вибори, їй наступить кінець – Жириновський (ВІДЕО)
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