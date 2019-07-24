«Слугу народу» утримають від розпаду три інструменти – політолог

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Олександр Кочетков розповів, що допомагає партії Володимира Зеленського триматись на плаву.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 липня, відомий український політолог Олександр Кочетков зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що єдність партії «Слуга народу» крихка, однак є інструменти, які врятують фракцію від розпаду.
«Дилетанти, які спорудили Ноїв Ковчег, якого, до речі, ніхто в очі не бачив, радіють перемозі у вигляді мегафракції «Слуга народу». А професіонали, які - так, побудували «Титанік», а також всі інші кораблі за історію суднобудування, чешуть ріпу і дивуються, а яким чином вдасться утримувати цю мегафракцію від розпаду. Взагалі-то таких інструментів всього три, і вони застосовуються одночасно в різній пропорції. Це ідейність, жадібність і страх», - написав він.
За словами Кочеткова, ідейність партії – «давати нові обличчя», а меркантильних стимулів для партійної дисципліни не передбачається.
«Той же Петро Порошенко почав займатися політичною корупцією, виправдовуючи себе необхідністю виплачувати своїм депутатам додаткову щомісячну зарплату в кілька тисяч доларів. А «Слуга народу» декларує відмову від виплат в конвертах. І нарешті, страх. Ну, ось це «треба зателефонувати Баканова» - явно не те, що зможе згуртувати мегафракцію. Та й чим лякати безліч парламентських «слуг народу», якщо у них немає напівкримінального або залежить від влади бізнесу, як у безлічі депутатів попереднього скликання?» - завершив він.
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