Велика Британія пережила «блискавичну» ніч

Аня Мартинюк 24 липня 2019, 11:06

Більша частина Великої Британії опинилась під дією високих температур. Англійці також мали можливість спостерігати за виникненням вражаючих блискавок.

Новину передає «Преса України».

Минула ніч у Великій Британії була дещо неспокійною. У більшій частині країни спостерігаються нетипові високі температури. Блискавки та сильний град стали причиною оголошення жовтого рівня небезпеки в країні.

«Дуже багато блискавок побачили жителі півдня країни. Зокрема, Борнмута, Солсбері і Плімута», - відзначили іноземні ЗМІ.

За словами журналістів, екстремальна погода втримається у цих регіонах впродовж декількох днів.

«Я ніколи такого не бачила. Все небо підсвічується від протужних блискавок. Це було гарно і моторошно одночасно», - відзначила жителька Солсбері.