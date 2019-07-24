Велика Британія пережила «блискавичну» ніч

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Більша частина Великої Британії опинилась під дією високих температур. Англійці також мали можливість спостерігати за виникненням вражаючих блискавок.
Новину передає «Преса України».
Минула ніч у Великій Британії була дещо неспокійною. У більшій частині країни спостерігаються нетипові високі температури. Блискавки та сильний град стали причиною оголошення жовтого рівня небезпеки в країні.
«Дуже багато блискавок побачили жителі півдня країни. Зокрема, Борнмута, Солсбері і Плімута», - відзначили іноземні ЗМІ.
За словами журналістів, екстремальна погода втримається у цих регіонах впродовж декількох днів.
«Я ніколи такого не бачила. Все небо підсвічується від протужних блискавок. Це було гарно і моторошно одночасно», - відзначила жителька Солсбері.
10:31: Народе мій, що ти зробив: Ляшко прокоментував розгромний програш на виборах
14:00: Луценко та Герасимова закликали скласти мандати заради В'ятровича
13:38: У Держдумі РФ звинуватили Україну в «окупації» Криму та нанесенні йому збитків
13:04: В Україні пройшли останні вибори, їй наступить кінець – Жириновський (ВІДЕО)
12:37: Новий податок на дизпаливо і газ РФ: Українських водіїв чекають зміни
11:39: Під час зйомок «Форсажу» дублер Віна Дизеля упав з висоти на голову
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