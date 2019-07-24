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Олег Ляшко відреагував на фіаско на парламентських виборах. Він попередив, що критикуватиме команду Зеленського й надалі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 липня, політик Олег Ляшко прокоментував результати ЦВК. Як відомо, остання опрацювала майже 99% бюлетенів. За попередніми даними, «Радикальна партія» Ляшка не проходить у нову Раду. Так, вона не подолала п’ятивідсотковий бар’єр, набравши всього 4,01%.
На своїй сторінці у соцмережі радикал зазначив наступне: «Народе мій, що ти зробив?! Найганебніші вибори українського парламенту! Зеленський отримав усю владу, але і за все відповість дуже скоро. Я і наша команда - в опозиції до нової влади! Ми нікуди не йдемо і не припиняємо боротьбу за Україну. Долучайтеся!».
Варто зазначити, що політичні партії, які подолали двовідсотковий бар’єр отримають фінансування від держави за витрати на політагітацію. До слова, у нову ВРУ також не пройшли такі політсили: Сила і честь - 3,82%, Оппозіціонний блок - 3,03%, Українская стратегія Гройсмана - 2,4%, Партія Шарія - 2,23%, Свобода - 2,16%, Громадянська позиція - 1,05%.
10:31: Народе мій, що ти зробив: Ляшко прокоментував розгромний програш на виборах
14:00: Луценко та Герасимова закликали скласти мандати заради В'ятровича
13:38: У Держдумі РФ звинуватили Україну в «окупації» Криму та нанесенні йому збитків
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