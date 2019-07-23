Луценко та Герасимова закликали скласти мандати заради В'ятровича

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«Жінку третього тисячоліття» Ірину Луценко та її однопартійця Артура Герасимова закликали не сунутись у Раду.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 липня, представникам ПЄС Петра Порошенка запропонували скласти мандати. Як відомо, у Раду проходять дружина Юрія Луценка, Ірина, та Артур Герасимов. Саме останнім прозвучала пропозиція скласти мандати на користь Володимира В'ятровича, який на межі проходу у Раду.
Про це на своїй сторінці у соцмережі написала віце-президент Фонду підтримки демократичних ініціатив Юрій Гончаренко.
«Оскільки Володимир В'ятрович схоже вже точно не проходить, Ірина Луценко та Артур Герасимов можуть скласти мандат. І забезпечити потрапляння в ВР того, хто дав вам, можливо, третину голосів. Також цей крок покаже, що ви вмієте робити висновки з помилок і не ховали за мандатами найбільш одіозних своїх представників», - написав він.
За попередніми даними, з ПЄС у Раду проходять 24 людини.
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