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Луценко та Герасимова закликали скласти мандати заради В'ятровича

Аня Мартинюк 23 липня 2019, 14:00
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Луценко та Герасимова закликали скласти мандати заради В'ятровича

«Жінку третього тисячоліття» Ірину Луценко та її однопартійця Артура Герасимова закликали не сунутись у Раду.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 23 липня, представникам ПЄС Петра Порошенка запропонували скласти мандати. Як відомо, у Раду проходять дружина Юрія Луценка, Ірина, та Артур Герасимов. Саме останнім прозвучала пропозиція скласти мандати на користь Володимира В'ятровича, який на межі проходу у Раду.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написала віце-президент Фонду підтримки демократичних ініціатив Юрій Гончаренко.

«Оскільки Володимир В'ятрович схоже вже точно не проходить, Ірина Луценко та Артур Герасимов можуть скласти мандат. І забезпечити потрапляння в ВР того, хто дав вам, можливо, третину голосів. Також цей крок покаже, що ви вмієте робити висновки з помилок і не ховали за мандатами найбільш одіозних своїх представників», - написав він.

За попередніми даними, з ПЄС у Раду проходять 24 людини.

 

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