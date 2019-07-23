У Держдумі РФ звинуватили Україну в «окупації» Криму та нанесенні йому збитків

Аня Мартинюк 23 липня 2019, 13:38

Кримькі окупанти видали черговий пропагандистський матеріал. Так, вони звинуватили Україну у «похованні під піском» 230 санаторіїв півострова.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 липня, російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що за часів перебування Криму «у складі» України півострів сильно занепав. Таку заяву зробив голова Комітету з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді Держдуми Михайло Дегтярьов. За його словами, Україна завдала значної шкоди в сфері туризму.

«Проаналізували збиток, понесений Кримом і Севастополем за роки української "окупації", як ми її називаємо. Висновки невтішні. За 25 років в Криму і Севастополі кількість санаторіїв зменшилася з 830 до 600 - 230 просто пішли в пісок. Те ж саме з "Артеком": якби не Кримська весна, табір був би на шматки проданий найбільшим українським фінансово-промисловим групам», - прокоментував він.

Путінський прихильник додав, що з 2014 року на півострові начебто запрацювало 1100 готелів та будинків відпочинку. Він також вирішив домалювати картину процвітання на півострові, зазначивши, що у 2018 році в анексований Крим прибуло 7 мільйонів відпочивальників.

«У 2013 році, коли було залізничне, повітряне сполучення, працювали всі автомобільні дороги Крим і Севастополь відвідали 6 млн туристів, а в 2018 році - вже відвідали 7 млн осіб на автомобільному транспорті через Керченський міст і повітряним транспортом. З введенням залізничної частини мостового переходу ми очікуємо кратне збільшення туристів на території Криму і Севастополя», - підсумував пропагандист Кремля.