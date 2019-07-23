В Україні пройшли останні вибори, їй наступить кінець – Жириновський (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 23 липня 2019, 13:04

Одіозний російський депутат заявив, що в Україні більше ніколи ніяких виборів не буде. Він пояснив, чому.

Новину передає «Преса України».

Депутат Держдуми РФ Володимир Жириновський зробив чергову гучну заяву. За його словами, парламентські вибори в Україні, які пройшли 21 липня, стануть останніми в її історії. Відповідна заява прозвучала під час пропагандистського шоу «Недільний вечір з Володимиром Соловйовим».

«Наших представників знову не допустили. Це образа для нас. Тому вибори ми не повинні визнавати. А якщо оцінку дати за п'ятибальною системою, ну, три з мінусом. Хто там одномандатники, ми не знаємо. Напевно там буде повно криміналу і все інше. ... Ніяких варіантів Мінських угод - забудьте. «Нормандський формат» - забудьте. Всі забудьте. ... Значить, це вибори останні були. В 24-му році (2024 році- ред.) виборів просто не буде, бо не буде країни під назвою Україна», - заявив прихильник Путіна.

За словами політика, справа йде до третьої світової війни.

«... Ви росіян змушуєте відбитки пальців на кордоні робити. Це фашистська Німеччина не додумалася, так би мовити. Ви закрили російську мову, радіо, телебачення, газети, все припинили. Давайте взагалі кордон закриємо», - додав одіозний політик.