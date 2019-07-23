Луценко та Герасимова закликали скласти мандати заради В'ятровича 14:00
У Держдумі РФ звинуватили Україну в «окупації» Криму та нанесенні йому збитків 13:38
В Україні пройшли останні вибори, їй наступить кінець – Жириновський (ВІДЕО) 13:04
Новий податок на дизпаливо і газ РФ: Українських водіїв чекають зміни 12:37
Під час зйомок «Форсажу» дублер Віна Дизеля упав з висоти на голову 11:39
Попри більшість у парламенті «Слуга народу» підтримує ідею створення коаліції – Янченко 10:54
Зеленський спроектував абсолютну історичну більшість в новому парламенті - Independent 11:15
Зеленський висловився з приводу роботи сайту «Миротворець» 09:26
Український легкоатлет взяв золото на чемпіонаті Європи U-20 08:14
От выбора правильного монитора зависит ваша продуктивность 07:26
Українські платники податків вимушені профінансувати партії лузерів 07:09
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Одіозний російський депутат заявив, що в Україні більше ніколи ніяких виборів не буде. Він пояснив, чому.
Новину передає «Преса України».
Депутат Держдуми РФ Володимир Жириновський зробив чергову гучну заяву. За його словами, парламентські вибори в Україні, які пройшли 21 липня, стануть останніми в її історії. Відповідна заява прозвучала під час пропагандистського шоу «Недільний вечір з Володимиром Соловйовим».
«Наших представників знову не допустили. Це образа для нас. Тому вибори ми не повинні визнавати. А якщо оцінку дати за п'ятибальною системою, ну, три з мінусом. Хто там одномандатники, ми не знаємо. Напевно там буде повно криміналу і все інше. ... Ніяких варіантів Мінських угод - забудьте. «Нормандський формат» - забудьте. Всі забудьте. ... Значить, це вибори останні були. В 24-му році (2024 році- ред.) виборів просто не буде, бо не буде країни під назвою Україна», - заявив прихильник Путіна.
За словами політика, справа йде до третьої світової війни.
«... Ви росіян змушуєте відбитки пальців на кордоні робити. Це фашистська Німеччина не додумалася, так би мовити. Ви закрили російську мову, радіо, телебачення, газети, все припинили. Давайте взагалі кордон закриємо», - додав одіозний політик.
14:00: Луценко та Герасимова закликали скласти мандати заради В'ятровича
13:38: У Держдумі РФ звинуватили Україну в «окупації» Криму та нанесенні йому збитків
13:04: В Україні пройшли останні вибори, їй наступить кінець – Жириновський (ВІДЕО)
12:37: Новий податок на дизпаливо і газ РФ: Українських водіїв чекають зміни
11:39: Під час зйомок «Форсажу» дублер Віна Дизеля упав з висоти на голову
10:54: Попри більшість у парламенті «Слуга народу» підтримує ідею створення коаліції – Янченко
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.