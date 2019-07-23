Новий податок на дизпаливо і газ РФ: Українських водіїв чекають зміни

Аня Мартинюк 23 липня 2019, 12:37

Автоводії, чиї транспортні засоби потребують автогаз та дизпаливо, можуть очікувати зміни на автозаправках. Так, Україна ввела податок на паливо з Росії.

Новину передає «Преса України».

Кабмін оприлюднив постанову №624 від 17 липня, у якій йдеться про введення нового мита. Мова йде про мито на імпорт російського дизпалива та газу. Воно складе 3,75% та 1,75% від митної вартості палива відповідно. Платити мито доведеться лише з 1 серпня.

Уже з першого жовтня мито на дизпаливо піднімуть до 4%, а на газ – до 3%.

У постанові зазначено, що мита можуть бути скасовані, однак тільки після того, як країна-агресор припинить свої злочинні дії щодо України.

Тим часом експерти зазначають, що різкого стрибка цін на дизпаливо та газ чекати не варто. Аналітики компанії Pro-Consulting зауважили, що можна навіть очікувати зниження цін.

«З огляду на великі запаси пального, можна очікувати і зниження цін. Окремо варто відзначити, що нові мита можуть стимулювати вітчизняних виробників дизельного палива», - зазначили експерти.