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В оновленій ВРУ трудитимуться 87 жінок

Аня Мартинюк 23 липня 2019, 12:09
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В оновленій ВРУ трудитимуться 87 жінок

ВРУ дев'ятого скликання матиме більше жінок. Також стало відомо, що українські платники податків за це заплатять.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 23 липня, стало відомо, що у ВРУ 9 скликання побільшає жінок. Так, в Парламент пройшло 87 жінок. До слова, це новий рекорд. Так, ВРУ 8 скликання нараховувала 47 жінок, а згодом 53 жінки.

Жінки у Раді складуть 20,52% від загальної кількості депутатів. Варто зазначити, що від партій за списками пройшла 61 жінка, а по мажоритарних округах – 26 жінок. Логічно, що більшість жінок зосереджено у партії «Слуга народу», яка набрала більшість на парламентських виборах.

«Завдяки тому, що партії «Голос» і «Європейська солідарність» набрали невелику кількість голосів виборців, вони проводять в Раду 47,6% і 37% жінок від загальної кількості нардепів своїх політсил відповідно. За це вони можуть розраховувати на додаткове фінансування згідно з нормою про «гендерної квотою», - відзначили журналісти.

До слова, найменше жінок у партії ОПЗЖ.

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