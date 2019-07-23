В оновленій ВРУ трудитимуться 87 жінок

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ВРУ дев'ятого скликання матиме більше жінок. Також стало відомо, що українські платники податків за це заплатять.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 липня, стало відомо, що у ВРУ 9 скликання побільшає жінок. Так, в Парламент пройшло 87 жінок. До слова, це новий рекорд. Так, ВРУ 8 скликання нараховувала 47 жінок, а згодом 53 жінки.
Жінки у Раді складуть 20,52% від загальної кількості депутатів. Варто зазначити, що від партій за списками пройшла 61 жінка, а по мажоритарних округах – 26 жінок. Логічно, що більшість жінок зосереджено у партії «Слуга народу», яка набрала більшість на парламентських виборах.
«Завдяки тому, що партії «Голос» і «Європейська солідарність» набрали невелику кількість голосів виборців, вони проводять в Раду 47,6% і 37% жінок від загальної кількості нардепів своїх політсил відповідно. За це вони можуть розраховувати на додаткове фінансування згідно з нормою про «гендерної квотою», - відзначили журналісти.
До слова, найменше жінок у партії ОПЗЖ.
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11:39: Під час зйомок «Форсажу» дублер Віна Дизеля упав з висоти на голову
10:54: Попри більшість у парламенті «Слуга народу» підтримує ідею створення коаліції – Янченко
11:15: Зеленський спроектував абсолютну історичну більшість в новому парламенті - Independent
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